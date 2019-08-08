إيران تعمل على تجربة خلق حزب الله جديد في اليمن

أكد عضو تيار المستقبل اليمنى، أن إيران تمارس دور قذر من خلال تكريس الحوثية كفكرة وكمليشيات مسلحة وتعمل على تجربة خلق حزب الله جديد في اليمن على غرار مليشياتها في العراق وسوريا ولبنان من أجل زعزعة أمن المنطقة وبالذات اليمن ودول الخليج العربي وتكريس فكرة الحوثية القائمة على العنصرية والطائفية، وما يسمى بالهاشمية السياسية هو مشروع يقف عائقا أمام مفهوم الدولة المدنية التي يحتكم أفرادها إلى القانون والعدالة الاجتماعية والمساواة مما يعني أنها شكل من أشكال الاستعباد للإنسان وتكريس فكرة العبودية تحت دعاوى الاصطفاء الإلهي والعرق السلالي النقي.

أما عن دور المنظمات الحقوقية قال وضاح إن هذه المنظمات لا تمتلك استراتيجية حقيقية وواضحة لمواجهة كل ما تقوم به المليشيات الحوثية من انتهاكات، وأقول بالفعل أننا فشلنا في معركتنا الحقوقية بامتياز لأسباب كثيرة منها سيطرة المليشيات على المنظمات العاملة في نطاق المساحة الجغرافية الخاضعة لسيطرتهم ومنها مثلا المفوضية السامية لحقوق الانسان في اليمن التي توجد في صنعاء بالإضافة إلى أن إيران قد مولت كثير من المنظمات الحقوقية في اليمن والعالم لتعمل على الملف اليمني تحت إشراف خبراء من حزب الله اللبناني ومحاولة حرف الحقائق وتزييفها لصالح الانقلاب والمليشيات.

وجندت إيران الكثير من الحقوقيين في هذا الجانب، الشيء الآخر أن وزارة حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية ووسائل الإعلام الرسمية عجزت عن إيصال الانتهاكات التي قامت بها مليشيات الحوثية للعالم بشكل يعمل على كسب التأييد وعلى سبيل المثال لا الحصر جرائم الألغام التي راح ضحيتها الآلاف من النساء والأطفال بالإضافة إلى أن بعض المنظمات الحقوقية خضعت للسيطرة الحزبية التي غيبت إظهار تلك الجرائم بشكلها الإنساني وإنما جعلت من تلك الجرائم كصراع سياسي أبعدها عن التعاطف الدولي بينما هي جرائم حرب بامتياز.