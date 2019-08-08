"البشير" منح 8 مُدراء جامعات درجة "البروفسير" دون بحوث علمية

كشفت مُبادرة جددية لأساتذة جامعات سودانية عن منح “8” مدراء جامعات في البلاد درجة الأستاذية “بروفسير” بواسطة الرئيس المخلوع عمر البشير وقادة النظام البائد دون بحث أو دراسات علمية.

واقترحت المُبادرة التي يقودها يوسف الأمين يوسف في منبر و”كالة السودان للانباء” اليوم “الخميس”، فصل كافة مُدراء الجامعات الحاليين والوكلاء ومدراء الشؤون المالية لجهة أن بعضهم مُتورط في قضايا فساد، مؤكداً أن “8” من مدراء الجامعات تم منحهم درجة البروفسير دون القيام ببحث علمي لنيل الدرجة العلمية وقال: “منحوا درجة الأستاذية بواسطة الرئيس المخلوع عمر البشير أو من ينوب عنه”، ودعا أيضاً لإلغاء عمادات شؤون الطلاب بالجامعات وحل صندوق دعم الطلاب.

وقدم الأمين رؤية للمجلس السيادي والحكومة المدنية المُرتقبة حول إعادة فتح الجامعات تتضمن ضرورة تحديد مواعيد موحدة لفتح وإغلاق جميع الجامعات بالبلاد، واقترحت الرؤية هيكلة التعليم العالي وإلغاء منصب الوزير على أن يتولى أساتذة الجامعات بالبلاد انتخاب وكيل للوزارة لإدارة أمر التعليم بالبلاد لجهة أن تعيين الوزير يتم سياسياً.

وشملت المبادرة إلغاء الحرس الجامعي الحالي التابع للشرطة وإعادة تبعية الحرس للجامعات، وإلغاء قانون نقابة المنشأه والعودة لنقابة المهنة، فضلاً عن مراجعة اصول الجامعات، ومراجعة الشهادات العلمية لمنسوبي المؤتمر الوطني في الجامعات، والتحفظ على المدراء والوكلاء والمحاسبين بالجامعات بعد إقالتهم تمهيداً لمراجعة أرصدتهم والتحقيق معهم، وشدد على ضرورة سحب كل الألقاب العلمية التي مُنحت لمُدراء الجامعات والشهادات في عهد الرئيس المخلوع البشير أو من ينوب عنه.