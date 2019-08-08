النيابة العامة المصرية تأمر بمحاكمة 10 أشخاص لانضمامهم إلى داعش

حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط أمرت النيابة العامة في مصر اليوم الخميس بمحاكمة 10 مواطنين مصريين وليبيين بتهمة الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في ليبيا.

وقام بيان المدعى عليهم بتسهيل سفر العمال المصريين إلى ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية تهدد مصالح مصر.

كما قاموا باختطاف بعض المواطنين المصريين طلبًا للفدية، بينما قتلوا أو عذبوا آخرين.

ومن عام 2011 وحتى أغسطس 2017، عمل بعض المتشددين المتهمين مع الجماعات الإرهابية في ليبيا بما في ذلك داعش على قتل المصريين العاملين في المدن الليبية، وفقًا للبيان.

كما تشعر مصر بالقلق إزاء حدودها الغربية التي يبلغ طولها 1200 كيلومتر مع ليبيا، حيث كان تهريب الأسلحة والمقاتلين نشطًا منذ انتفاضة 2011 في البلدين.