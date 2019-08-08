البنك التجاري الكيني يدرس الاستثمار في جنوب السودان

أعلن بنك كينيا التجاري (KCB) جنوب السودان اليوم الخميس أنه يعتزم تعزيز الاستثمار بعد رؤية مؤشرات اقتصادية إيجابية في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا التي مزقتها الصراعات.

وأخبرت روبا واكو جالديسا، العضو المنتدب بالبنك التجاري الكيني جنوب السودان، المراسلين في جوبا أن المقرض سيزيد الاستثمار في محاولة لزيادة وجوده في جميع أنحاء جنوب السودان.

وقال جالديسا "الصدمة التي تلقيناها في عام 2016 تختلف عن الموقف الذي نحن عليه الآن، لذلك أنا واثق من أننا سنكون في العام المقبل قويًا من حيث النمو الاقتصادي لأن كل شيء يأخذ الآن المنظور الصحيح والاتجاه الصحيح".

كما يعتبر بنك كينيا التجاري هو أكبر بنك في شرق إفريقيا من حيث الأصول ولكن عملياته في جنوب السودان قد أعيقت بعد انحدرت البلاد إلى حرب أهلية في أواخر عام 2013.

وكان للبنك 23 فرعًا في جميع أنحاء جنوب السودان، لكن 11 فرعًا فقط قيد التشغيل حاليًا.

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وقال جيلديسا إن البنك يتسامح مع أكثر من ثلاث سنوات من عدم اليقين الناجم عن الحرب والتضخم المفرط في أصغر دولة في العالم، لكن الاتجاهات الإيجابية الأخيرة عززت آمال الانتعاش الاقتصادي.

وقال جيلديسا: "لن نخجل بعد من الاستثمار في جنوب السودان لأننا هناك لفترة طويلة، لسنا مستثمرًا مؤقتًا في جنوب السودان، نحن مستثمر دائم في جنوب السودان".

وكجزء من خطط البنك للتوسع، قال جالديسا إن بنك الكويت التجاري أطلق منصته المصرفية عبر الهاتف المحمول في جنوب السودان يوم الاثنين الماضي وسيتبع ذلك إعادة فتح الفروع التي تأثرت بالحرب الأهلية.