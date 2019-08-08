جنوب السودان وكينيا تسعيان لتعزيز التعاون في قطاع النفط

يسعى جنوب السودان إلى تعزيز التعاون في قطاع النفط مع كينيا المجاورة، الوافد الجديد في مجال النفط.

ووفقًا ما ذكرته إذاعة جنوب السودان للإذاعة الحكومية (SSBC) اليوم الخميس التقى دانييل أوو تشوانغ، وزير النفط في جنوب السودان ونظيره الكيني جون مونيس في جوبا يوم الأربعاء الماضي وناقشا سبل تعزيز التعاون في مجالات تطوير البنية التحتية النفطية وتبادل الخبرات.

وقال تشوانغ "في السعي لإخلاء النفط الخام من حقول النفط الكينية إلى السوق الدولية، هناك حاجة للتعاون بين جنوب السودان وكينيا وأوغندا وربما جمهورية الكونغو الديمقراطية".

كما أعلنت كينيا الأسبوع الماضي أنها حققت أول تصدير للنفط على الإطلاق قدره 200،000 برميل منذ اكتشاف النفط الخام في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا عام 2012.

وقال مونيس "كانت زيارتي هي إشراك زميلي في كيفية تبادل الخبرات والتعلم من بعضنا البعض وإيجاد طرق للتعاون في مجال البنية التحتية وبناء خطوط أنابيب النفط معًا".

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وقال مونيس إن المحادثات تطرقت أيضا إلى كيفية قيام دول منطقة شرق إفريقيا ببناء خط أنابيب مشترك إلى ساحل كينيا.

وأضاف مونيس "هناك أمل في وجود خط أنابيب مشترك حيث تجتمع جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وكينيا حتى تتقاسم بلداننا البنية التحتية عبر ميناء لامو".

وفي عام 2012، وافق جنوب السودان غير الساحلي على اتفاق مع كينيا لبناء خط أنابيب للنفط لربط البلد الذي مزقته الصراعات بميناء لامو الكيني في محاولة للحد من الاعتماد المفرط للبلاد وعلى جارتها الشمالية، السودان لتصدير النفط.

