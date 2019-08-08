قرقاش: ندعو إلى "ضبط النفس" بخصوص كشمير

أعلنت الإمارات الخميس، أنها تتابع "بقلق" تطور الأحداث في إقليم جامو وكشمير في الهند، داعية إلى "ضبط النفس"، بحسب بيان.

وقال بيان صادر عن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن الإمارات تثق "بحكمة قيادتي البلدين، الهند-وباكستان وقدرتهما على تجاوز هذه الأزمة عبر التواصل والحوار البناء وبعيداً عن التصعيد والمواجهة".

وكشمير مقسمة بين الهند وباكستان منذ استقلالهما في عام 1947.

ويتنازع البلدان السيادة على المنطقة الواقعة في جبال الهيملايا.

ويشهد الشطر الهندي من كشمير منذ العام 1989 تمرداً ضد السلطات الهندية أسفر عن أكثر من 70 ألف قتيل، غالبيتهم من المدنيين.