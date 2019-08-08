حاكم أويل الجديد يصدر قراراً بتشكيل حكومته

أصدر حاكم ولاية أويل في جنوب السودان ، عدداً من القرارات الولائية بتشكيل حكومة ولايته ، شملت إعفاءات وتعيينات للوزراء و المستشارين في حكومة الولاية، وذلك هذا الإسبوع.
وقال المستشار السياسي لحاكم الولاية ، إستيفن أياجا زبير ، إن حاكم الولاية أجرى تغييرات روتينية بتشكيل مجلس وزراء حكومة الولاية والمستشارين، وان الحكومة الجديدة ستقوم بتسيير العمل الى حين تشكيل حكومة إنتقالية في نوفمبر المُقبل حسب إتفاقية تسوية النزاع.
ووفقا لقرارات الحاكم ، تم تعيين كل من دينق ايوم ، وزيرا للحكم المحلي ، وليم دينق تونق ، للإعلام ، وقرنق دينق ديينق ، للصحة ، وكارلو كون دينق للشباب والرياضة ، اياك زكريا نقور ، للمياه والري ، ودينق اموي أني للبنية التحتية.
وشمل القرار ايضاً تعيين خمسة مستشارين وهم مستشار الحاكم لشؤون الصحة و الزراعة ، والشباب والرياضة ، والتنمية الإجتماعية والتعليم العام.
وقام الحاكم بتعيين جورج عوض وول ، نائباً للحاكم و محمد مصطفي محمد ، عمدة لبلدية أويل.
تشكيل الحكومة الجديدة ، لم يشمل وزير المالية أندرو لوال بول ، ووزير الزراعة جوزيف قرنق قرنق ، ومفوض هيئة الإيرادات العامة والمستشارين السياسي والأمني أستيفن أياجا زبير جون اكين على التوالي.
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