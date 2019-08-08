كما أعلن رئيس تحالف المدافعين عن حقوق الإنسان، تيموثي ماتامبو، في نهاية وقفتهم الاحتجاجية، التي أعقبت المظاهرات التي وقعت في الأسر قبل يوم واحد والتي حاولت إجبار جين أنساه، رئيسة الهيئة الانتخابية في مالاوي على الاستقالة.
واتهمت جمعية المدافعين عن حقوق الإنسان وأحزاب المعارضة في ملاوي أنسة بسوء إدارة نتائج انتخابات 21 مايو الرئاسية.
ولم تعلق حكومة ملاوي بعد على المظاهرات والأضرار الناجمة عنها في ليلونغوي.
وقال المتحدث باسم الحكومة مارك بوتوماني يوم الاثنين الماضي إن أي مظاهرة في اليومين المقبلين "ستعامل على أنها تجمع غير قانوني".
وخلال نفس اليوم، ألقت المحكمة العليا في ملاوي التماسًا من المدعي العام، الذي سعى إلى حظر الاحتجاجات.
كما صرح جيمس كادادزيرا، المتحدث باسم شرطة مالاوي، لوسائل الإعلام المحلية يوم الثلاثاء الماضي بأن الشرطة ستصدر بيانًا بشأن مدى الأضرار التي لحقت أثناء الاحتجاجات، بما في ذلك إحراق سيارة مدرعة تابعة للشرطة.
كانت هذه تفاصيل خبر منظمو الاحتجاجات في مالاوي بعد الانتخابات يخططوا لإغلاق المطارات والحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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