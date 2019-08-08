روسيا تغلق جزءًا من البحر الأبيض لمدة شهر بعد الانفجار

نقلت وكالة أنباء انترفاكس الروسية عن ميناء أرخانجيلسك قوله إن روسيا أغلقت منطقة في البحر الأبيض أمام الشحن لمدة شهر بعد الانفجار المميت لمحرك صاروخي على أرض تجريبية في شمال روسيا في وقت سابق اليوم الخميس.

ونقلت وكالة أنباء ريا عن وزارة الدفاع قولها في وقت سابق إن انفجار محرك صاروخي يعمل بالوقود السائل أدى إلى مقتل شخصين اليوم الخميس في منطقة أرخانجيلسك بشمال روسيا.

وقال مسؤول بالميناء إن منطقة خليج دفينا في البحر الأبيض ستكون مغلقة أمام الشحن.

