روسيا تغلق جزءًا من البحر الأبيض لمدة شهر بعد الانفجار

ونقلت وكالة أنباء ريا عن وزارة الدفاع قولها في وقت سابق إن انفجار محرك صاروخي يعمل بالوقود السائل أدى إلى مقتل شخصين اليوم الخميس في منطقة أرخانجيلسك بشمال روسيا.
وقال مسؤول بالميناء إن منطقة خليج دفينا في البحر الأبيض ستكون مغلقة أمام الشحن.
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