قالت السفينة Open Arms اليوم الخميس إنها بعثت برسائل إلى حكومات الدول الثلاث تطلب منها أن تطلب من المفوضية الأوروبية إيجاد حل لمأزقهم.
يقع القارب بالقرب من جزيرة لامبيدوسا الإيطالية وقد مُنع من دخول إيطاليا ومالطا.
وقال أنابل مونتيس، رئيس بعثة قارب الإنقاذ Open Arms "نؤكد مرة أخرى على الحاجة الملحة لوجود ميناء آمن حيث يمكننا النزول بهؤلاء الأشخاص بعد الاتفاقات الدولية، وخاصة فيما يتعلق بإعلان حقوق الإنسان الذي يؤكد الحق في الحياة ".
كانت هذه تفاصيل خبر قارب إسباني يحمل 121 مهاجرا يطلب مساعدة من الاتحاد الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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