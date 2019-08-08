قارب إسباني يحمل 121 مهاجرا يطلب مساعدة من الاتحاد الأوروبي

طلب قارب إنساني إسباني كان يحمل 121 مهاجرًا لمدة أسبوع في وسط البحر المتوسط منتظرا الحصول علي ميناء آمنًا للرسو المساعدة من إسبانيا وفرنسا وألمانيا.

قالت السفينة Open Arms اليوم الخميس إنها بعثت برسائل إلى حكومات الدول الثلاث تطلب منها أن تطلب من المفوضية الأوروبية إيجاد حل لمأزقهم.

يقع القارب بالقرب من جزيرة لامبيدوسا الإيطالية وقد مُنع من دخول إيطاليا ومالطا.

وقال أنابل مونتيس، رئيس بعثة قارب الإنقاذ Open Arms "نؤكد مرة أخرى على الحاجة الملحة لوجود ميناء آمن حيث يمكننا النزول بهؤلاء الأشخاص بعد الاتفاقات الدولية، وخاصة فيما يتعلق بإعلان حقوق الإنسان الذي يؤكد الحق في الحياة ".