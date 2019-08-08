الحكومة السورية تحقق مكاسب من المتمردين في الشمال الغربي

قالت وسائل اعلام حكومية ومراقبًا للحرب اليوم الخميس أن قوات الحكومة السورية استولت على اراض من متمردين في شمال غرب سوريا بناء على التقدم المحرز منذ أعلن الجيش انهاء وقف قصير لاطلاق النار في وقت سابقش هذا الاسبوع.

واستؤنفت عمليات الجيش المدعومة من روسيا يوم الاثنين بعد أن اتهمت الحكومة تركيا بعدم الالتزام بالتزاماتها في الهدنة.

وقال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، والذي يراقب الصراع: "النظام يتقدم بطريقة مدروسة".

وأضاف أن القوات الحكومية كانت تقترب من بلدات اللطامنة وكفر زيتة والحبيت التي يسيطر عليها المتمردون.

وكافحت القوات الحكومية السورية المدعومة من روسيا لتحقيق مكاسب كبيرة في أكثر من ثلاثة أشهر من العمليات العسكرية في الشمال الغربي، آخر موطئ قدم رئيسي لجماعات المتمردين، وبعضها مدعوم من تركيا.

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وقالت الأمم المتحدة: "أن الغارات الجوية والقصف على المنطقة التي يسيطر عليها المتمردون من قبل الحكومة السورية والقوات الروسية قد اقتلعت مئات الآلاف من الأشخاص وقتلت 450 مدنيًا على الأقل منذ أواخر أبريل".

وكانت الحكومة السورية قد قالت إنها ستوافق على وقف إطلاق النار بشرط أن يكون المتشددون قد أبرموا صفقة روسية تركية العام الماضي تهدف إلى إنشاء منطقة منزوعة السلاح.

وعلى الرغم من أن الفصائل المتمردة المدعومة من تركيا تعمل في محافظة إدلب في الشمال الغربي، إلا أن القوة المهيمنة هناك هي جماعة التحرير الشام، المعروفة سابقًا باسم جبهة النصرة.