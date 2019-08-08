والتقى رئيس الوزراء جوزيبي كونتي بالرئيس سيرجيو ماتاريلا اليوم الخميس وسط توتر متزايد داخل الائتلاف يمكن أن يؤدي إلى انهياره أو تعديل وزاري على الأقل.
وقال مصدر حكومي إن كونتي ناقش الوضع السياسي مع ماتاريلا ولم يرد ذكر لأزمة حكومية أو لاستقالة كونتي.
وأضاف: "الجميع ينتظر أن يعرف قرار سالفيني.
وقال المسؤول الكبير: "حتى ذلك الحين، لا يوجد شيء لفعله، أو قرر، أو خطط، أو تكهن".
كانت هذه تفاصيل خبر "سالفيني" الإيطالي لم يشر إلى أية خطط لمستقبل الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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