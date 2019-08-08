زامبيا تكثف عملية فحص الإيبولا عند حدود الدخول الرئيسية للكونغو الديمقراطية

وقالت كريستابل مولالا، عمدة مدينة تشيلابومبوي في مقاطعة كوبربيلت، إن الشاشة تكثفت منذ العام الماضي عندما تم إنشاء مكتب عرض على حدود كاسومبالسا.
وقالت "إن الفحص الدقيق لأعراض الإيبولا على الأشخاص المسافرين داخل وخارج جمهورية الكونغو الديمقراطية سيستمر حتى إشعار آخر، وبغض النظر عن إجراء التمرينات بالفرز، يقوم الموظفون الصحيون أيضًا بتوعية المسافرين بأعراض فيروس الإيبولا".
وفي مقابلة مع شينخوا، قال مولالا إن العاملين الصحيين في جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية يقومون أيضًا بفحص المسافرين ومختلف شركات نقل البضائع إلى تلك الدولة وخارجها.
وقالت "في الأسبوع الماضي، كان موظفو المجلس الزامبي والعاملون الصحيون في كاسومبالسا من جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأنشأ نظراؤنا مكتبًا لفحص المسافرين".
وتواصل منظمة الصحة العالمية وشركاؤها الاستجابة لتفشي مرض فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في حين أن المجتمعات في المناطق المصابة تدعم بشكل عام استجابة فيروس إيبولا، فقد تعطلت العمليات في بعض المناطق مؤقتًا بسبب انعدام الأمن.
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