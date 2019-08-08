باكستان توقف خدمة القطارات للهند وتحذر من الأفلام الهندية

وسحبت حكومة رئيس الوزراء "ناريندرا مودي" هذا الأسبوع حق الأغلبية المسلمة جامو وكشمير في صياغة قوانينها الخاصة وسمحت للناس من خارج المنطقة بشراء العقارات هناك في محاولة لتشديد قبضتها على المنطقة المتنازع عليها.
وظلت كشمير تحت تعتيم الاتصالات اليوم الخميس مع تعليق شبكات الهاتف المحمول وخدمات الإنترنت واحتجاز ما لا يقل عن 300 من السياسيين والانفصاليين لمنع الاحتجاجات، بحسب الشرطة والإعلام والقادة السياسيين.
وحذر زعماء كشمير من رد فعل عنيف، وتعهدت باكستان التي تطالب أيضا بالأراضي، بالقتال من أجل حقوق الناس الذين يعيشون هناك.
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