باكستان توقف خدمة القطارات للهند وتحذر من الأفلام الهندية

أوقفت باكستان خدمة القطارات الرئيسية إلى الهند اليوم الخميس وحظرت الأفلام الهندية في الوقت الذي واصلت فيه الضغط الدبلوماسي على نيودلهي لإبطال الوضع الخاص لكشمير، المنطقة التي تقع في قلب 70 عامًا من العداء بين معهم.

وسحبت حكومة رئيس الوزراء "ناريندرا مودي" هذا الأسبوع حق الأغلبية المسلمة جامو وكشمير في صياغة قوانينها الخاصة وسمحت للناس من خارج المنطقة بشراء العقارات هناك في محاولة لتشديد قبضتها على المنطقة المتنازع عليها.

وظلت كشمير تحت تعتيم الاتصالات اليوم الخميس مع تعليق شبكات الهاتف المحمول وخدمات الإنترنت واحتجاز ما لا يقل عن 300 من السياسيين والانفصاليين لمنع الاحتجاجات، بحسب الشرطة والإعلام والقادة السياسيين.

وحذر زعماء كشمير من رد فعل عنيف، وتعهدت باكستان التي تطالب أيضا بالأراضي، بالقتال من أجل حقوق الناس الذين يعيشون هناك.

