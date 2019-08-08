عاجل.. رئيس أركان الجيش الجزائري ينفي وجود سجناء سياسيين

ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل منذ قليل، أن رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، ينفي وجود سجناء سياسيين بالجزائر.

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