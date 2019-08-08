1.8 مليون حاج يصلون الاراضي المقدسة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصل 1.8 مليون حاج إلى المملكة العربية السعودية، كما تم اكتشاف بعض حالات تزوير. وقال مدير الجوازات السعودي اللواء سليمان بن عبد العزيز، في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس بجدة، إن المتوقع ارتفاع عدد الحجاج بسبب تأخير بعض الرحلات. وأضاف إن نسبة الرجال بلغت 53% من الحجيج.

وأشار إلى اكتشاف 300 حالة تزوير في الجوازات. لم يكن بينهم حالة من حجاج طريق مكة الذين بلغ عددهم 177 ألف من خمس دول. معتبرًا أن ذلك مؤشرٌ قويًّا على موثوقية البرمجيات وأمن المعلومات المستخدمة في مبادرة طريق مكة.

ونفى اللواء سليمان أن يكون هناك تمييز إيجابي في اختيار منسوبي الجوازات مشيرًا إلى أن المعيار فقط المقدرات والمؤهلات وليس ذكرًا أو أنثى.