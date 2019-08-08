تسليم رئيس نادي المريخ سوداكال الى دولة الامارات….

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أصدرت محكمة جنايات الخرطوم شمال المُختصة بقضايا “الاسترداد” حكمًا بتسليم آدم عبد الله “سوداكال” إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في قضية الاسترداد المرفوعة ضده.
ويعد استرداد المُتهمين أو المجرمين أو تسليمهم عملية قانونية وفقًا لاتفاقية، تتم بين دولتين، تطلب إحداهما من الأخرى تسليمها شخصًا يُقيم على أرضها، لتحاكمه الدولة الطالبة عن جريمة من اختصاص محاكمها، ويعاقب عليها قانونها، أو لتنفذ فيه حُكمًا صادرًا عن هذه المحاكم.
وكشفت مصادر موثوقة أن المحكمة سلمت القرار اليوم الأربعاء إلى النائب العام توطئة لتسليم المُتهم.
يذكر أن سودكال ترشح لرئاسة نادي المريخ وأسقطت المحكمة الإدارية القرار الصادر بمنعه من الترشح لرئاسة نادي المريخ.
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