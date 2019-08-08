كباشي: سيتم حل المجلس العسكري وتشكيل المجلس ا لسيادي في 18 أغسطس الجاري..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الفريق ركن شمس الدين كباشي، أنّ تشكيل مجلس السيادة سيتم في 18 أغسطس الحالي، فيما يتم حَل “العسكري” في 19 منه إنفاذاً للاتّفاق الدستوري.

وقدم كباشي أمس، تنويراً لرؤساء البعثات الدبلوماسية ومُمثلي السّفارات المُعتمدين بالخرطوم حول اتّفاق “الوثيقة الدستورية”، وقال إنّ رئيس مجلس الوزراء يتم ترشيحه من “قِوى إعلان الحُرية والتّغيير”، على ألا يتجاوز الوزراء (20) وزيراً من كفاءات وطنيةٍ مُستقلةٍ، بالتشاوُر بين المجلس و”قِوى الحُرية”، وأكّد أنّه تمّ التّوافُق على الفترة الانتقالية في مدة أقصاها (39) شهراً على أن يترأس الفترة الأولى أحد العسكريين والأخيرة مدني. المادة السابقة خطوات الفهد.. بقلم اسحق فضل الله المقالة القادمة وتلك مِحنةٌ كُبرى..!.. بقلم الصادق الرزيقي

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