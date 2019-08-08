تفاوت في أسعارخراف الأضاحي وضعف الوارد

الخليج 365 :

أفاد بعض تجار المواشي بسوقي قندهار والمويلح (السوداني) أمس، عن تفاوت أسعار خراف الأضاحي حالياً، كاشفين عن استمرار ضعف الوارد للأسواق نتيجة الترحيل وارتفاع أسعار الأعلاف.

وقال تاجر خراف بسوق قندهار عمرالصديق، لـ(السوداني) أمس، إن أسعار الخراف حالياً رؤيتها غير واضحة بالأسواق نتيجة ضعف الوارد في الأسواق، وربما لا يغطي العرض من الخراف حاجة المواطنين بنسبة (100%) ، مضيفاً (70%) من الضان تأتي للأسواق من ولايات الغرب والآن لم تصل هذه الكميات، واصفاً حركة شراء الخراف للموسم الحالي بالضعيفة عكس المواسم السابقة، داعياً للاسراع في شراء الأضاحي قبل الوقفة نتيجة لقلة الوارد. وأشار إلى أسعار هذا الموسم ووصفها بأنها غير مشجعة وغالية بالنسبة للمستهلك والتاجر، إضافة إلى أن الأسعار تتوقف على حسب الحجم وتتراوح مابين (12-13-10) آلاف جنيه.

وأوضح التاجر بسوق المويلح صديق محمد، بأن هناك إحجاماً عن الشراء، لترقب تراجع الأسعار بالأسواق من قبل المواطنين، وقال لـ(السوداني) إن حجم العرض ضعيف، وزاد كلما كان العرض كبيراً تراجعت الأسعار بالأسواق والعكس، نافياً حدوث تراجع في الأسعار، مشيراً إلى أن الأسعارإلى الآن معقولة بالأسواق ، مبيناً أن الأسعار تتفاوت بين أعلى سعر (10) آلاف جنيه و(8) آلاف السعر المتوسط و(6) آلاف أقل سعر للخروف. وأشار إلى ارتفاع أسعار علف البذرة وتراوح سعر الجوال ما بين (1,800) إلى (2) ألف جنيه.

وأشار التاجر بسوق قندهار أحمد محمد، إلى وجود ارتفاع في أسعار المواشي، وقال لـ(السوداني) أمس، إن هنالك ارتفاعاً في أسعار المواشي وضعف في الوارد بسوق قندهار، موضحاً بأن أقل سعر للخروف “الجدع” يبلغ (5,5) ألف جنيه أما خروف “التني” نحو (6,500)ألف جنيه بينما بلغ أعلى سعر (10) آلاف جنيه للخروف “الرباع”. وأضاف: حجم العرض يقل بنسبة (50%) مقارنة بأعداد الخراف في الموسم الماضي.