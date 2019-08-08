الجمارك تناقش تسهيل الإجراءات مع المواصفات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : شدد مدير جمارك البحر الأحمر اللواء شرطة عوض الله الشيخ، على الدور الرقابي للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس فيما يختص بالواردات ، وقال في تصريح صحفي أمس، إنهم يمثلون شراكة حقيقية مع الجمارك في مراحل العمل بالموانئ كافة، مؤكداً التطور الفني الكبير في هيئة المواصفات، داعياً إلى ضرورة استكمال حوسبة العمل لتسهيل وتبسيط وسرعة الإجراءات.

وأكد المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، د. شريف محمد شريف، حرصهم على تعزيز التنسيق المشترك مع الجمارك، والعمل سوياً لترقية الاقتصاد وحماية المستهلك وتكامل الرؤى الفنية، مشيراً إلى ضرورية الحوسبة عبر النافذة الواحدة، وإيجاد الحلول للعقبات التي تعترض سير العمل بالتواصل الفعال. المادة السابقة وقفة إحتجاجية لعُمّال الشركة السودانية للكهرباء ومُطالبة بحل مجالس إدارة شركاتها المقالة القادمة تفاوت في أسعارخراف الأضاحي وضعف الوارد

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