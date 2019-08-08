توقف العمليات الصغيرة والغيار بمستشفى السكري ببحري

التاريخ: 08-أغسطس-2019 فى : أخبار 4 مشاهدة ﻛﺸﻔﺖ مصادر ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻐﻴﺎﺭ ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺴﻜﺮﻱ ﻭﺍﻟﻐﺪﺩ ﺍﻟﺼﻤﺎء ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺤﺮﻱ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ، ﻳﻮﻡ ﺃﻣﺲ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ (ﺍﻟﻘﻔﺎﺯﺍﺕ) ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻟﻴﻞ ﺍﻟﻮﺭﻳﺪﻳﺔ. ﻭﺍﺿﻄﺮ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﻟﺸﺮﺍء (ﺍﻟﻘﻔﺎﺯﺍﺕ) ﻣﻦ ﺻﻴﺪﻟﻴﺎﺕ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻹﺟﺮﺍء ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﻢ، ﻭﺍﻧﺘﻈﺮ ﺁﺧـﺮﻭﻥ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﺪﺩﻫﻢ ﻋﻦ (20) مريضاً من ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻅﻬﺮ أﻣﺲ، ﻭﻋﻮﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ﺍﻟﻨﻮﺍﻗﺺ. ﻭﺃﺭﺟـﻊ ﻣﺼﺪﺭ ﻁﺒﻲ –ﻓﻀﻞ ﺣﺠﺐ ﺍﺳﻤﻪ- ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺎﺕ ﻟﻀﻌﻒ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻰ. ﻭﺳﺎﺩﺕ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻣﺮ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﻭﻣﺮﺍﻓﻘﻴﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ، ﻭﺗﺨﻮﻓﻮﺍ ﻣﻦ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﺪﺙ، ﺧﺎﺻﺔ ﻭأﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﻣﻦ ﻳﺠﺮﻭﻥ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ ﻟﻠﺠﺮﻭﺡ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﻭﺗﻴﻨﻲ. Advertisements ﻭﺷﻜﺎ ﻣﺮﺿﻰ (ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻢ) بحسب صحيفة الجريدة، ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺼﻌﺪ أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﻠﻒ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﻟﻠﻤﺮﺍﻓﻘﻴﻦ ﺑﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺑﺮ إلى ﺍﻟﻄﻮﺍﺑﻖ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ إلى ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻖ ﺍﻷﺭﺿﻲ ﻭﺍﻟﺼﻌﻮﺩ ﻣﺮﺓ أﺧﺮﻯ. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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