مذكرة احتجاجية لـ (العسكري) ضد نقل وإيقاف ممرضين بمستشفى الذرة

التاريخ: 08-أغسطس-2019
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سلم ممرضون بمستشفى الذرة مذكرة تظلم للمجلس العسكري احتجاحاً على إيقاف “6”, الخرطوم متعاونين، ونقل (18) ممرضا إلى مستشفيات أخرى داخل ولاية الخرطوم وخارجها. وقال ممرض ويدعى الصادق الصديق إنه تم نقلهم من قبل إدارة المستشفى إلى مستشفيات أخرى، بحجة أنهم فائض عمالة.
وأضاف الصادق : “رغم أن المنقولين بينهم رئيسة قسم التمريض، والتي طالبت قبل نقلها بحاجتها لـ “70”ممرضاً”، وأردف: “هناك أسباب أخرى”, مشيراً بحسب صحيفة السوداني إلى أنها ليست من اختصاصهم وإنما من إختصاص الصيادلة. وطالب الممرضين المجلس العسكري بإعادتهم إلى مستشفى الذرة لمباشرة عملهم.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365
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