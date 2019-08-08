محاكمة إمرأة حاولت قتل ضرتها بسيف

غرمت محكمة جنايات الخرطوم جنوب برئاسة مولانا أنس محمد، امرأة مبلغ (20) ألف جنيه، وذلك بعد أن توصلت المحكمة لإدانتها بمخالفة نص المادة (20،130) الشروع في القتل، وذلك على خلفية أن المدانة حاولت قتل ضرتها بالسيف بسبب نقاش كان قد دار بينهما في المنزل جراء انعدام الماء في المنزل، إذ أن المدانة والشاكية ضرائر، ويقيمان في منزل واحد يفصلهما سور، وكان الماء مقطوعاً عن منزلهما، فذهب أطفال الشاكية وأحضروا الماء من الخارج في جرادل وقاموا بوضعها أمام باب منزلهما ودخلوا إلى الغرفة لمناداة والدتهم لإدخال الماء، وجاء أبناء المتهمة وقاموا بإدخال أيديهم في الماء وإتلافها بالطين، وجاءت الشاكية وقامت بضربهم وإبعادهم من الماء، وعندما سمعت المتهمة بكاء أطفالها، جاءت غاضبة وكانت حاملة طوبة في يدها وقامت بضرب الشاكية والتي قامت بضرب المتهمة على وجهها، وأخذت الأخيرة سيفاً وضربت به الشاكية على صدرها، وتم إسعافها إلى المستشفى، وبموجب أورنيك (8) جنائي تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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وحسب تقرير الطبيب تم فتح بلاغ في مواجهة المتهمة تحت المادة (20،130) من القانون الجنائي الشروع في القتل العمد، واكتفت المحكمة بتغريمها لاسباب خاصة بحسب صحيفة آخر لحظة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)