تجمع المهنيين: المشاورات جارية بشان رئيس الوزراء وأعضاء (السيادي)

التاريخ: 08-أغسطس-2019
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قال القيادي بتجمع المهنيين عضو وفد التفاوض بقوى الحرية والتغيير أحمد ربيع ان عبد الله حمدوك هو المرشح الأوفر حظًا لمنصب رئيس الوزراء، لافتًا إلى ترشيحه من قبل تجمع المهنيين ودعمه من كتل أخرى، وأضاف في تصريح “مازال التشاور جارياً حول المرشح لمنصب رئيس الوزراء وأعضاء المجلس السيادي”.
في السياق أكد القيادي بقوى الحرية والتغيير ساطع الحاج حسم مرشحي الحرية والتغيير للمجلس السيادي خلال الساعات القليلة القادمة، وقال ساطع بحسب صحيفة السوداني ان الاجتماعات مستمرة لحسم مرشحي القوى خلال يومي أمس أو اليوم.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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