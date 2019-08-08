التاريخ: 08-أغسطس-2019
186 مشاهدة
لقى الشاب الخلوق أشرف عدلان والشاب المهذب عبد العظيم بشير مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرين إصابات متفاوتة إثر حادث مروري مروع عند منطقة الهلالية ، وكان الشهيدان أشرف و عبد العظيم قد ذهبا لمنطقة برانكو ريفي رفاعة لحضور عقد قران أحد أبناء قرية الجديد الثورة وبعد العقد تحركت العربتان إحداهم تقل العريس وكان الشهيد أشرف والشهيد عبد العظيم في العربة الآخرى وهي عربة صالون وعند وصولهم منطقة الهلالية إصطدمت بهم عربة كلك وتوفى الشاب أشرف والشاب عبد العظيم وهم من مرافقي العريس وأصيب شاب أخر وثلاثة أشخاص كانوا في العربة الأخرى .
وبحسب صحيفة الدار ، قال السيد كامل يعقوب صاحب الشهيدان بنبرة حزينة ، إن أشرف وعبد العظيم من أفضل شباب المنطقة ويحبان العمل الإنساني ومشهود للشهيد بتنظيم الأعمال الإنسانية ولا نقول إلا مايرضي الله والشهيد ليس بغالي على الله لكنه فقد عزيز للمنطقة ونعزي أنفسنا وأسرته على الفقد الجلل ونتمنى عاجل الشفاء للمصابين .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع وإصابة خمسة أشخاص في حادث مروري بعد عودتهم من عقد قران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.