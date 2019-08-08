مصرع وإصابة خمسة أشخاص في حادث مروري بعد عودتهم من عقد قران

لقى الشاب الخلوق أشرف عدلان والشاب المهذب عبد العظيم بشير مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرين إصابات متفاوتة إثر حادث مروري مروع عند منطقة الهلالية ، وكان الشهيدان أشرف و عبد العظيم قد ذهبا لمنطقة برانكو ريفي رفاعة لحضور عقد قران أحد أبناء قرية الجديد الثورة وبعد العقد تحركت العربتان إحداهم تقل العريس وكان الشهيد أشرف والشهيد عبد العظيم في العربة الآخرى وهي عربة صالون وعند وصولهم منطقة الهلالية إصطدمت بهم عربة كلك وتوفى الشاب أشرف والشاب عبد العظيم وهم من مرافقي العريس وأصيب شاب أخر وثلاثة أشخاص كانوا في العربة الأخرى .

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وبحسب صحيفة الدار ، قال السيد كامل يعقوب صاحب الشهيدان بنبرة حزينة ، إن أشرف وعبد العظيم من أفضل شباب المنطقة ويحبان العمل الإنساني ومشهود للشهيد بتنظيم الأعمال الإنسانية ولا نقول إلا مايرضي الله والشهيد ليس بغالي على الله لكنه فقد عزيز للمنطقة ونعزي أنفسنا وأسرته على الفقد الجلل ونتمنى عاجل الشفاء للمصابين .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )