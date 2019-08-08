موقع أمريكي: التحول بالخرطوم سيحدد مسار المنطقة

التاريخ: 08-أغسطس-2019
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أكد موقع صحيفة (ذا هيل) المقربة من الكونغرس الأمريكي، أن التحول التاريخي الذي يشهده السودان حالياً من شأنه تحديد مسار المنطقة التي من المتوقع أن ينمو عدد سكانها بنسبة 40% في خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة.
واعتبرت الصحيفة في مقال للباحثين الاستراتيجيين كيت ألمكوست نوبوف وبايتون نوبوف حول الوضع في السودان، إن عملية الانتقال الحالية بالسودان هي القادرة على متابعة الإصلاحات الهيكلية اللازمة لمواجهة الأزمة الاقتصادية، داعية لتنسيق الجهود الأمريكية و الأوروبية مع دول الخليج ومؤسسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد السوداني، بحسب صحيفة آخر لحظة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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