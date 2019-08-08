أحمد ربيع يكشف مصادر تمويل تجمع المهنيين

التاريخ: 08-أغسطس-2019 فى : أخبار 406 مشاهدة Advertisements دحّض القيادي بتجمع المهنيين أحمد ربيع ما أثير عن منحه والقيادي بالتجمع محمد ناجي الأصم سيارات برادو جديدة. وأضاف: “من يتهموننا دعهم يقدمون دليلاً واحداً على الاتهامات,”وكشف ربيع لصحيفة السوداني مصادر تمويل تجمع المهنيين التي قال إنها من اشتراك الأجسام ، إضافة للتبرعات غير المشروطة من مهنيين بالخارج والداخل الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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