اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

صحفيون يشرعون في إنشاء نقابة مهنية

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 08-أغسطس-2019

54 مشاهدة

صحفيون يشرعون في إنشاء نقابة مهنية

أعلن صحفيون بالخرطوم مواصلتهم في خطواتهم التصعيدية لاستعادة نقابة الصحفيين، وقطعوا أن الاتحاد لا يعبر عن قاعدة الصحفيين، ونظمت اللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحفيين بمركز طيبة برس أمس ورشة لمناقشة مشروع النظام الأساسي لنقابة الصحفيين، في خطوة عملية لاستعادة النقابة، وسط حضور كبير لعدد من الصحفيين والمختصين، والأجسام المهنية ذات الصلة.

Advertisements

 

وأوصت الورشة بحسب صحيفة آخر لحظة، بإعادة النظر في سجل الصحفيين، وشروط منح العضوية، وإعادة النظر في تعريف الصحفي وتحديده بدقة، ومناقشة العلاقة بين الناشرين، وعضوية نقابة الصحفيين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صحفيون يشرعون في إنشاء نقابة مهنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا