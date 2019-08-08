صحفيون يشرعون في إنشاء نقابة مهنية

أعلن صحفيون بالخرطوم مواصلتهم في خطواتهم التصعيدية لاستعادة نقابة الصحفيين، وقطعوا أن الاتحاد لا يعبر عن قاعدة الصحفيين، ونظمت اللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحفيين بمركز طيبة برس أمس ورشة لمناقشة مشروع النظام الأساسي لنقابة الصحفيين، في خطوة عملية لاستعادة النقابة، وسط حضور كبير لعدد من الصحفيين والمختصين، والأجسام المهنية ذات الصلة.

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وأوصت الورشة بحسب صحيفة آخر لحظة، بإعادة النظر في سجل الصحفيين، وشروط منح العضوية، وإعادة النظر في تعريف الصحفي وتحديده بدقة، ومناقشة العلاقة بين الناشرين، وعضوية نقابة الصحفيين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)