“التغيير”: حمدوك ينال صوتين وفدوى وتاور مؤكدان لـ(السيادي)

كشفت مصادر عن أن الحديث المتداول بشأن حسم ملف ممثلي قوى إعلان الحرية والتغيير في المجلس السيادي تستبق الأحداث، لجهة أن المداولات ما تزال مستمرة، قاطعة بأن الأسماء المتفق عليها بشكل نهائي هم د. فدوى عبد الرحمن علي طه، ود. صديق تاور، وأضافت المصادر نفسها أن الأسماء المتفق عليها كانت أربعة هي فدوى وتاور وعلي محمود حسنين وطه عثمان، إلا أن وفاة محمود وانسحاب طه ترك الملف محسوماً فقط حول شخصيتين.

Advertisements

وأشار مصدر لصيق بملف الترشيحات إلى أن أقرب الأسماء للاتفاق عليها حالياً هو بروفيسور منتصر الطيب ليكون ثالث الشخصيات في المجلس السيادي. وبحسب صحيفة آخر لحظة، فإن د. عبد الله حمدوك نال حتى الآن صوتين من جملة خمسة أصوات تمثل الكتل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)