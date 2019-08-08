السلطات تطلب من عشرات المصريين  مغادرة البلاد فوراً

التاريخ: 08-أغسطس-2019 فى : أخبار 809 مشاهدة طلبت السلطات من (200) مصري ينتمون للجماعات الإسلامية مغادرة السودان فوراً. Advertisements ووفقاً للمعلومات بحسب صحيفة السوداني فإن السلطات أبلغت نحو (200) مصري بأن وجودهم في السودان غير مرغوب فيه وعليهم مغادرة البلاد على وجه السرعة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365

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