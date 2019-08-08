وفاة  العريس وكيل شركة هواوي أثناء لعب كرة بكوستي

فجع الوسط الرياضي بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض بنبأ وفاة الشاب الخلوق محمد كمال آدم ( عربيج ) أثناء لعب كرة القدم بإحدى ملاعب السداسيات وكان الراحل قد دخل القفص الذهبي قبل ثلاثة أشهر من وفاته .

وتحدث الأستاذ الهادي حسين بنبرة حزينة بأن الفقيد خرج من منزله لممارسة هوايته في لعب كرة القدم في إحدى ملاعب السداسيات وأثناء إستمرار المباراة وقبل إستلام إحدى التمريرات الكروية سقط مغشياً عليه حيث إعتقد زملائه في بادي الأمر بأنه تعرض للإصابة بالشد العضلي وجرت محاولة إسعافه بالطريقة التقليدية إلا أنه لم يحرك ساكناً وعندها تم نقله إلى المستشفى وعند الفحص الطبي الأولي تبين للطبيب بأنه فارق الحياة .

Advertisements

وبحسب صحيفة الدار ، تابع حسين بأن الفقيد كان يعمل وكيلاً لشركة الهاتف السيار (هواوي) ، وعدد الأستاذ الفاتح أحمد روما مآثر فقيد الشاب وأشار إلى حجم الأسى ومرارة الألم لدى معارفه وزملائه من الوسط الرياضي والتجاري الذي تبين من خلال مواساتهم الأسرة المكلومة في الفقد الجلل .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )