تَفجُّر الصراعات داخل هيئة الإذاعة والتلفزيون

عَلِمَت مصادر أنّ صِراعاً تفجّر داخل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بين نقابة العاملين ومدير عام الهيئة إسماعيل عيساوي بشأن شركة أفنان للصّوتيات والمَرئيات إحدى شركات الهيئة.
وَكَانَ عيساوي أصدر قراراً بتنصيب نفسه رَئيساً لِمَجلس إدارة الشركة بعد إحالة الرئيس للمَعاش والذي كان يشغله نائبه محمد هاشم. وَتَحَصّلت المصادر على خطابٍ من رئيس النقابة إبراهيم بختان، أعلن مُباركة قرار المدير، واتبعه عيساوي بصفته رئيساً لمجلس إدارة الشركة بقرارٍ آخر بإعفاء الشاذلي عبد القادر من منصب مُدير عَام الشركة وتكليف الحسن عبد الكريم.
ما دعا النقابة للدعوة إلى اجتماع مجلس إدارة الشركة والذي يضم خمسة من أعضاء النقابة، أعلن رفض تنصيب عيساوي نفسه رئيساً لمجلس إدارة أفنان، بعد أن باركته الأسبوع الماضي، بجانب رفض تدخُّل مدير عام الهيئة في شؤون الشركة التي تتبع للنقابة، بحسب صحيفة الصيحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر تَفجُّر الصراعات داخل هيئة الإذاعة والتلفزيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.