جهاز المخابرات: محاكمة المتهمين في المحاولة الانقلابية عقب عطلة العيد

التاريخ: 08-أغسطس-2019 فى : أخبار 48 مشاهدة Advertisements قال الناطق الرسمي لجهاز المخابرات العامة, إن التحقيقات الجارية بشأن المحاولة الانقلابية الأخيرة قد شارفت على الإنتهاء. وأشار بحسب صحيفة السوداني إلى أنه سيتم تقديم المتهمين لمحاكمات عادلة عقب إنتهاء عطلة العيد, وأضاف “كما سيتم إطلاق سراح كل من أثبتت لجان التحقيق عدم توفر البينات القانونية الكافية لمشاركته. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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