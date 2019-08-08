مجموعة طبية دولة تعرب عن قلقها بشأن صحة مأمون حميدة…

الخليج 365:

أعربت مجموعة طبية دولية عن قلقها على الوضع الصحي والقانوني لوزير الصحة بولاية الخرطوم السابق، البرفسور مأمون حميدة.

وقالت مجموعة أطباء الصحة العامة في نداء خاطبت به السلطات في السودان أن دكتور حميدة ظل يقدم خدمات طبية في السودان وأفريقيا لفترات طويلة وإنه أحد أبرز أعضاء المجموعة. وقالت المجموعة للسلطات أن حميدة أعتُقِل بدون تقديمه للمحكمة وطلبت من السلطات توضيح حالته الصحية.

يشار إلى أن حميدة وزميله دكتور كمال عبد القادر تم اعتقالهما منذ سقوط حكم الرئيس المخلوع البشير في مطلع إبريل الماضي ولم يطلق سراحهما ولم ترفع دعاوى قضائية في مواجهتهما. المادة السابقة أول غرام !!.. بقلم صلاح الدين عووضة

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