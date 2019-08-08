أول غرام !!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*وهو غرام غير ذي الغرام..

*وإنما ذو ارتباط هو بتفتح الوعي الطفولي..

*وفي كريمة تفتح وعيي الكروي على المريخ – ذات نهار – ضد خصمه الهلال..

*أو ربما كان فريق النسر…. لا أذكر بالضبط..

*وأحببت المريخ منذ تلكم اللحظة… ليس لأنه انتصر، وإنما لأسباب لا أعلمها..

*فما كل شيء في هذا الوجود يخضع لمعايير المنطق..

*وفي مرحلة تفتح الوعي هذه نفسها كنت أقود دراجتي أصيل يوم خريفي بحلفا..

*وما بين حييِّ دبروسة والتوفيقية أظلتني غمامةٌ عجلى..

*ولفتت نظري، إذ بدت وكأنها تغطت بحجاب في لون كحل الحجر..

*فعشقتها، وسميتها – فيما بعد – الغيمة ذات الحجاب..

*وعشقت منذ تلكم اللحظة الطبيعة بغمائمها… وأشجارها… وبحارها… وصحاريها..

*بل….. وببروقها… ورعودها… وعواصفها أيضاً..

*وتفتح وعيي الغنائي – كذلك – على أغنيات أحمد المصطفى… فعشقتها..

*فقد كنت برفقة الوالد في حفل يخص مصنع بلح كريمة..

*وتضمن الاحتفال عرضاً سينمائياً من وحدة أفلام السودان… ذات شعار الخرتيت..

*وتضمن العرض ذاته عرضاً غنائياً بالمسرح القومي..

*واستهله العميد بأغنية الوسيم… واختتمه برائعة أيام زمان، ذات الإيقاع الحزين..

*وكان وجداني الغنائي أبيض… في مثل بياض حُلته ليلتذاك ..

*فنُقشت فيه – منذ تلكم اللحظة – أغنياته، من لدن الوسيم… وحتى يا عظيم..

*وقبل أيام طالبني قارئ بالكتابة عنه… بحسباني عاشقاً لأغانيه..

*وقبل أن أفعل فعل رجلٌ لا يقل عشقاً لأغنياته هذه مني..

*إنه مفخرة إعلامنا المرئي – والمسموع – الرائع حد الإدهاش عمر الجزلي..

*والإبداع إن لم يدهشك فهو لا يكتمل إبداعاً اكتمال القمر..

*وفي بلادي كثرٌ يصعقونك بإبداعهم، قصصاً… أو شعراً… أو غناءً… أو إعلاماً..

*أو بالأحرى، يصعقون ذوي الحس الإبداعي من الناس..

*وفي حلقته التلفزيونية المعادة عن العميد قال إن أغانيه لا يعشقها إلا متفرد..

*وجامل كاتب هذه السطور إذ حشره في زمرة هؤلاء..

*فأحمد المصطفى كان سابقاً لزمانه حين كسر رتابة اللحن الدائري بأغنية الوسيم..

*وما زال سابقاً لزمانه… بأغاني زمان… من قبيل (أيام زمان)..

*ويكفيه إبداعاً أنه استلهم لحن إحدى أغنياته من (بكاء) طفله – آنذاك – عز الدين..

*والجزلي يستلهم إبداعه من (بكاء الزمان)..

*وفي حلفا تفتح وعيي الفكري على الفلسفة… إذ كانت من بين مناهج الثانوي..

*فعشقتها، فكاد عشقي هذا يوردني موارد التهلكة..

*فهي تجعلك تشك في كل شيء… كل شيء… حتى لتوشك ألا تثق في أي شيء..

*وإن لم تظلك حينها رحمته – كغمامتي تلك – قد تفقد كل شيء..

*وبفضل هذه الرحمة تكتشف أن كل الذي تُغرم به من جمال مرجعه إلى الـله..

*فهو – سبحانه وتعالى – جميلٌ يحب الجمال..

*وتفتح وعيي – كبيراً – إلى حقيقة أن حب الـله يمكن أن يكون مسبباً… أو بلا سبب..

*وأحد مسبباته إعمال الفكر، في تجليات الوجود ذات الجمال..

*فهو- إذن- الذي يجب أن يكون أول غرام..

*وآخر !!.