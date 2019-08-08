أول غرام !!.. بقلم صلاح الدين عووضة

- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*وهو غرام غير ذي الغرام..
*وإنما ذو ارتباط هو بتفتح الوعي الطفولي..
*وفي كريمة تفتح وعيي الكروي على المريخ – ذات نهار – ضد خصمه الهلال..
*أو ربما كان فريق النسر…. لا أذكر بالضبط..
*وأحببت المريخ منذ تلكم اللحظة… ليس لأنه انتصر، وإنما لأسباب لا أعلمها..
*فما كل شيء في هذا الوجود يخضع لمعايير المنطق..
*وفي مرحلة تفتح الوعي هذه نفسها كنت أقود دراجتي أصيل يوم خريفي بحلفا..
*وما بين حييِّ دبروسة والتوفيقية أظلتني غمامةٌ عجلى..
*ولفتت نظري، إذ بدت وكأنها تغطت بحجاب في لون كحل الحجر..
*فعشقتها، وسميتها – فيما بعد – الغيمة ذات الحجاب..
*وعشقت منذ تلكم اللحظة الطبيعة بغمائمها… وأشجارها… وبحارها… وصحاريها..
*بل….. وببروقها… ورعودها… وعواصفها أيضاً..
*وتفتح وعيي الغنائي – كذلك – على أغنيات أحمد المصطفى… فعشقتها..
*فقد كنت برفقة الوالد في حفل يخص مصنع بلح كريمة..
*وتضمن الاحتفال عرضاً سينمائياً من وحدة أفلام السودان… ذات شعار الخرتيت..
*وتضمن العرض ذاته عرضاً غنائياً بالمسرح القومي..
*واستهله العميد بأغنية الوسيم… واختتمه برائعة أيام زمان، ذات الإيقاع الحزين..
*وكان وجداني الغنائي أبيض… في مثل بياض حُلته ليلتذاك ..
*فنُقشت فيه – منذ تلكم اللحظة – أغنياته، من لدن الوسيم… وحتى يا عظيم..
*وقبل أيام طالبني قارئ بالكتابة عنه… بحسباني عاشقاً لأغانيه..
*وقبل أن أفعل فعل رجلٌ لا يقل عشقاً لأغنياته هذه مني..
*إنه مفخرة إعلامنا المرئي – والمسموع – الرائع حد الإدهاش عمر الجزلي..
*والإبداع إن لم يدهشك فهو لا يكتمل إبداعاً اكتمال القمر..
*وفي بلادي كثرٌ يصعقونك بإبداعهم، قصصاً… أو شعراً… أو غناءً… أو إعلاماً..
*أو بالأحرى، يصعقون ذوي الحس الإبداعي من الناس..
*وفي حلقته التلفزيونية المعادة عن العميد قال إن أغانيه لا يعشقها إلا متفرد..
*وجامل كاتب هذه السطور إذ حشره في زمرة هؤلاء..
*فأحمد المصطفى كان سابقاً لزمانه حين كسر رتابة اللحن الدائري بأغنية الوسيم..
*وما زال سابقاً لزمانه… بأغاني زمان… من قبيل (أيام زمان)..
*ويكفيه إبداعاً أنه استلهم لحن إحدى أغنياته من (بكاء) طفله – آنذاك – عز الدين..
*والجزلي يستلهم إبداعه من (بكاء الزمان)..
*وفي حلفا تفتح وعيي الفكري على الفلسفة… إذ كانت من بين مناهج الثانوي..
*فعشقتها، فكاد عشقي هذا يوردني موارد التهلكة..
*فهي تجعلك تشك في كل شيء… كل شيء… حتى لتوشك ألا تثق في أي شيء..
*وإن لم تظلك حينها رحمته – كغمامتي تلك – قد تفقد كل شيء..
*وبفضل هذه الرحمة تكتشف أن كل الذي تُغرم به من جمال مرجعه إلى الـله..
*فهو – سبحانه وتعالى – جميلٌ يحب الجمال..
*وتفتح وعيي – كبيراً – إلى حقيقة أن حب الـله يمكن أن يكون مسبباً… أو بلا سبب..
*وأحد مسبباته إعمال الفكر، في تجليات الوجود ذات الجمال..
*فهو- إذن- الذي يجب أن يكون أول غرام..
*وآخر !!.
كانت هذه تفاصيل خبر أول غرام !!.. بقلم صلاح الدين عووضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.