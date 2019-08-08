واشنطن: هناك ست قضايا لابد من حلها لإزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن لا تزال بحاجة لتسوية قضايا قائمة منذ وقت طويل مع السودان قبل أن تفكر في رفعه من قائمتها للدول الراعية للإرهاب.

وذكر وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس، أن هناك عدد من الأشياء التي تتطلع واشنطن لبحثها مع حكومة بقيادة مدنية.

وأضاف هيل أن هذه القضايا تشمل حقوق الإنسان والحريات الدينية وجهود مكافحة الإرهاب بالإضافة إلى تعزيز السلام الداخلي والاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي في السودان.

وكانت الحكومة الأمريكية علقت النقاش بشأن تطبيع العلاقات مع السودان في أبريل نيسان بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير. وقال هيل إن التعليق لا يزال سارياً.

وأدرجت الحكومة الأمريكية السودان على قائمتها للدول الراعية للإرهاب في عام 1993 بسبب مزاعم بأن حكومة البشير الإسلامية آنذاك كانت ترعى الإرهاب.

وقال هيل إنه التقى مع رئيس المجلس العسكري وأعضاء من قوى إعلان الحرية والتغيير وجماعات أخرى من المجتمع المدني. وأضاف “بحثنا أيضاً أهمية إجراء تحقيق شامل مستقل في العنف الذي حصد حسب تقارير موثوقة العديد من الأرواح منذ الإطاحة بالنظام السابق”, وجزم بأن أمريكا ملتزمة تماماً بالمساعدة في عملية الانتقال بالسودان إلى حكومة يقودها مدنيون تعبر عن إرادة الناس.