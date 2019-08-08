ضبط كميات كبيرة من الاسلحة والذخائر بالخرطوم…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ضبطت قوة من استخبارات الدعم السريع، خلية مسلحة بالخرطوم ونقلت مصادر أن الخلية تتخذ عدة منازل بأحياء مختلفة بالخرطوم كمقر لها. وكانت معلومات قد توافرت مؤخراً بأن خلايا تخطط لإنفاذ أعمال تخريبية بالخرطوم وتقوم بتخزين كميات من الأسلحة والذخائر وأن تلك المجموعات تسعى لتصفيات متعددة بغرض إثارة البلبلة وإعاقة مسيرة السلام والاستقرار بالبلاد.

وفور ورود المعلومات، تم تشكيل قوة ومداهمة منزل بحي أركويت بالخرطوم والذي ضبط بداخله (25) بندقية كلاشنكوف و(30) ألف طلقة كلاش وتم توقيف (3) متهمين وضبط عربة دفار وأخرى ميتسوبيشي. المادة السابقة محاكمة المتهمين في المحاولة الانقلابية الاخيرة عقب عطلة العيد…. المقالة القادمة واشنطن: هناك ست قضايا لابد من حلها لإزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب…

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