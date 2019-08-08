محاكمة المتهمين في المحاولة الانقلابية الاخيرة عقب عطلة العيد….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن جهاز المخابرات العامة عن محاكمة المتهمين في المحاولة الانقلابية الأخيرة عقب عطلة العيد.

وذكر المتحدث باسم الجهاز أن التحقيقات الجارية مع المتهمين شارفت على الانتهاء, ونبه بحسب وكالة السودان للأنباء إلى إطلاق سراح كل من أثبتت لجان التحقيق عدم توفر البينات القانونية الكافية لمشاركته.

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