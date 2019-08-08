مصرع طالبة جامعية بسبب الامطار الغزيرة بالجزيرة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تضرّر عدد من القرى في محلية القرشي بولاية الجزيرة من الأمطار الغزيرة التي أدت لوفاة فتاتين، هما الطالبة الجامعية خيرات محمد يحيى الجزولي- (20) عاماً، ومرام آدم علي حمد النيل- (22) عاماً من قرية أولاد إمام. وأدى الوالي المكلف اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير حسب (الشروق) أمس، واجب العزاء بالقرية في وفاة الشهيدتين التي حدثت نتيجة لانهيار المنزل عليهما. ووجه الوالي وكالة الري بمعالجة كسورات مصرف الأغير، وتعهد بمعالجة مشكلة المياه والكهرباء بالقرية، كما وجه بتوفير الناموسيات وكل الاحتياجات الصحية. وأعلن التزامه بالتنسيق مع الحكومة المركزية لمعالجة مشاكل مصرفي الشوال والسكر.

من جانبه، أعلن مدير عام وزارة التخطيط العمراني د. نجم الدين الأمين، تسخير كافة إمكانات وآليات وزارته لخدمة القرية. فيما كشف المدير التنفيذي لمحلية القرشي محمد علي عبد الله، عن تأثر قرى أولاد إمام وغنيوة وود عيد المسلمية. وأرجع تضررها لإغلاق المصارف والأمطار الغزيرة التي أدت لحدوث حالتي وفاة وست إصابات خفيفة.

واستعرض جهود المحلية بالتعاون مع غرفة طوارئ الخريف بالولاية ووكالة الري والدفاع المدني ومنظمات المجتمع المدني.