مشروع كفاية يحث واشنطن لاتخاذ تدابير تمنع التدفقات المالية الى السودان

الخليج 365 :

حث مشروع كفاية الأمريكية ، حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ، على إتخاذ إجراءات قوية لمواجهة الفساد المتعمد والتدفقات المالية غير مشروعة في السودان.

وقال جون بندرغاست ، المؤسس ومدير المشروع ، في بيان تحصل تمازج على نسخة منه الأربعاء ، إن فرص تحقيق السلام في السودان يتطلب من الولايات المتحدة الأمريكية إستخدام عقوبات تستهدف مفسدي السلام، في إشارة إلى نائب رئيس المجلس الانتقالي محمد حمدان دقلو “حميدتي” وقواته.

فيما قال جوشوا وايت ، مدير السياسات والتحليلات في مشروع الكفاية ، إن الوقت حان لحكومة الولايات المتحدة لإعطاء الأولوية لوقف التدفقات المالية غير مشروعة من السودان ، لوقف الفساد ، لان ذلك يساعد المسؤولين السودانيين في قمع وسرقة شعبهم، حسب حديثه.

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وتابع “ينبغي على المسؤول الأمريكي أن يوضح ان واشنطن لن تتسامح مع السرقة الهائلة لأصول الدولة من قبل الأفراد الذين لهم علاقة بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير ، ويجب إتخاذ إجراءات لمكافحة غسيل الأموال وتجميد الأصول من قبل وزارة الخزانة الأمريكية”.

وتأتي مطالب مشروع الكفاية ضمن زيارة يقوم به وكيل وزارة الشؤون السياسية ديفيد هيل ، للسودان هذا الإسبوع . بغرض تشجيع تنفيذ الكامل للاتفاقيات الموقعة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير ، لتشكيل حكومة انتقالية يقودها مدنيون تعبر عن إرادة شعب السوداني.

ويقوم وكيل وكيل وزارة الشؤون السياسية ديفيد هيل هذا الشهر بزيارة لدول القرن الأفريقي ، الصومال وكينيا ، والسودان.