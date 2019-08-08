مزارعو الجزيرة يرفعون مذكرة مطالب لإنجاح الموسم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد رئيس مجلس تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني بمشروع الجزيرة والمناقل، عبد السلام الشامي ، التقدم في قانون مهن الإنتاج الزراعي والحيواني ، وقال لـ(السوداني) إن القانون يتيح للمزارعين إدارة شأنهم دون تدخلات من أي جهة، إلى جانب مساهمته في إعطاء المزارع الحق في التمويل والتسويق والتصدير، قاطعاً بعدم العودة لاتحادات المزارعين السابقة. وعن مشاكل الري بالمشروع ، كشف الشامي، عن رفع مذكرة إلى وكيل الري ووالي الولاية رئيس اللجنة العليا لإنجاح الموسم، بمطلوبات يجب توفيرها قبل الدخول في الموسم، أهمها أعمال الصيف وصيانة الكباري والقناطر الوسيطة، موضحاً بأنه تمت مناقشة الأمر في لقاء مشترك ضم رئيس اللجنة الاقتصادية بالإنابة ووالي الولاية ووكيل الري ومحافظ المشروع، الذين وعدوا بحل كافة المشكلات التي تواجه العروة الصيفية بالمشروع، ولكنها لم تحل مشاكل الري مما تسبب في تأخر الزراعة، لافتاً إلى أن هذا الموسم يعاني من شح الأسمدة خصوصاً سماد اليوريا وارتفاع أسعارها مع ثبات أسعار المنتج، مما يهدد بإعسار المزارعين ، داعياً إلى رفع التمويل الأصغر من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، ذلك لجهة أنه يحل مشاكل التمويل بالنسبة للجمعيات ولا توجد به ضمانات، إضافة إلى أهمية تمليك التنظيمات المتخصصة والنوعية آليات التطهير “الكركات” وآليات التحضير “التراكترات”.