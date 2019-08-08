صدمة كبيرة في بايرن ميونخ بسبب ساني

كشف تقرير صحفي ألماني أن الألماني ليوري ساني مهاجم فريق مانشستر سيتي قد يوجه صدمة كبيرة لبارين ميونخ بعد إصابتة في مباراة ليفربول في مباراة كأس الدرع الخيرية.

وتعرض الشاب الالماني للإصابة خلال الدقائق العشرة الأولى من بداية المباراة حيث وقع مصاباً في ركبته.

ووفقاً للإذاعة الالمانية "دويتشه فيله" أن ليروي ساني قد يكون تعرض لإصابة بتمزق في الرباط الصليبي للركبة وقد تطول مدة غيابه عن الملاعب.

وكشفت الصحيفة الالمانية"بيلد" ان تعرض المهاجم الالماني للإصابة ذاتها مما يعني أنه سيغيب حتى انطلاقة الموسم القادم.

ومن المتوقع أن يبدأ بايرن ميونخ في البحث عن بدائل أخرى لتقوية الهجوما البافاري في ظل رحيل الثنائي آريين روبين وفرانك ريبيري بعد نهاية الموسم الماضي بجانب إصابة ليروي ساني الذي كان محتمل مجيئه.