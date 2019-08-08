"Samsung" تحصل على براءة اختراع لعدسات لاصقة تلتقط الصور والفيديوهات

حصلت "Samsung" سامسونج على براءة اختراع لعدسات لاصقة تلتقط الصور والفيديوهات، وفق ما ذكر صحيفة "ديلي ميلي". وتطور سامسونج Samsung عدسة لاصقة مزودة بكاميرا خفية تستطيع تسجيل الفيديو والتقاط الصور، ويرتديها المستخدم في العين. وتحتوي العدسة الجديدة من "Samsung" على مستشعرات للحركة، ما يمنح المستخدم إمكانية التحكم في وظائفها باستخدام حركات العين المختلفة، وقادرة على تلقي الأوامر من خلال هوائي مدمج بها، وعرض الفيديو أمام عين المستخدم مباشرة.

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