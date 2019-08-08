"السعودية" تعتزم إبقاء صادرات النفط في أغسطس وسبتمبر دون 7 ملايين برميل

قال مسؤول نفطي سعودي يوم الخميس إن المملكة تعتزم إبقاء صادراتها من النفط الخام عند ما يقل عن سبعة ملايين برميل يوميا في أغسطس وسبتمبر على الرغم من قوة طلب العملاء.

وتهدف المملكة من تقييد إمداداتها إلى تقليص المخزونات العالمية لإعادة التوازن إلى السوق.