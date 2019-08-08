شبيبة القبائل الجزائري يتنصل عن اتفاقه مع المريخ ويرفض المعاملة بالمثل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال علي أسد رئيس بعثة المريخ بالجزائر إن ادارة نادي شبيبة القبائل رفضت مبدأ التعامل بالمثل في آخر اللحظات بعدما تعهدت أن تتكفل بكامل نفقات إقامة البعثة على أن يلتزم المريخ بإقامة بعثة الشبيبة في الخرطوم عند حضورها لأداء جولة الإياب.

وذكر أسد انهم لايعرفون الأسباب التي دفعت الجزائري للتنصل عن اتفاقه، وكشف علي أسد أنهم تكفلوا بحجز فندق خمسة نجوم للفريق في العاصمة الجزائرية وهو من الفنادق الممتازة وهو عين الفندق الذي كانت ادارة الشبيبة ترغب حجزه للبعثة،

وذكر اسد أن نادي الشبيبة احضر موفدا لاستقبال البعثة والتزم بتوفير بص وعربة صغيرة للبعثة، كما انه التزم بترحيل البعثة من الجزائر العاصمة الى مدينة بجاية التي تبعد أكثر من 230 كيلو متر من العاصمة الجزائرية عبر الطائرة حسب لوائح الكاف التي تنص على الزام الفريق المضيف بتوفير طائرة للفريق الضيف في حال ابتعاد ملعب المباراة لاكثر من 100 كيلو.

ولفت رئيس بعثة المريخ أن البعثة ستقيم بفندق موكير، مبينا أن الدفعة الثانية من اللاعبين وصلت اليوم الخميس للجزائر.

واختتم علي أسد حديثه وأكد إقامة المباراة عند الحادية عشرة بتوقيت السودان التاسعة بتوقيت الجزائر.