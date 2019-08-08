سارة منصور تصف البرنس (بالشافع) بسبب داليا الياس.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

شنت الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي سارة منصور هجوماً لازعاً وعنيفاً على اللاعب محمد مصطفى المعروف بالبرنس الذي استضاف على قناته الصحفية المثيرة للجدل داليا الياس حيث وصفته (بالشافع) موضحة بأن الموضوع الذي أثارته الياس لم تتوفق في اختيار المكان و الشخص المناسب لمناقشته حيث قالت:( المكان الناقشت فيه الموضوع دا برضو عربية ما كان المكان المناسب ولا الشافع الناقشتو ما كان هو الشخص المناسب لأن تتناقش معه في هذا الموضوع لانو عداهو ليها كلو ضحك وقرقرة زي الفي زول واقف ليه من ورا و بكلكل فيهو ).

وعادت سارة منصور لتهاجم مجدداً الصحفية والشاعرة داليا الياس التي تناولت ما أسمته بأزمة الفحولة لدى بعض الرجال السودانيين حيث قالت:(يبدو أنها عندها عقدة من الرجل السوداني تحديداً) مشيرة إلى أن سبب حديثها يعود لملازمتها (للكيزان) مدة طويلة مضيفة قولها:(شخصية مبارية الكيزان سنوات وسنوات زي دي حتلقى الفحولة ولا الرجولة وين؟)