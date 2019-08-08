- 1/2
- 2/2
الخليج 365 :
شهدت مصر أول عقد قران بالبصمة الإلكترونية الأسبوع الماضي، وكان ذلك في كنيسة السيدة العذراء بمحافظة بورسعيد، شرقي مصر.
ذكرت بوابة “الأهرام” المصرية، أن التحول الرقمي مشروع قومي يربط جميع أنحاء الجمهورية، له العديد من المزايا وهي عدم فقدان المستندات وإهدار المال والوقت، وسهولة الوصول إلي البيانات.
وأطلقت وزارة الاتصالات المصرية تطبيق الأحوال الشخصية الجديد وهو ما يعرف بـ”الزواج الإلكتروني”، وذلك بحضور ممثلين عن الوزارة ومكتب النائب العام ونيابات الأسرة في محافظة بورسعيد.
ونقلت بوابة “الأهرام” عن نقيب المأذونين المصريين، إسلام عامر، إن “محافظة بورسعيد أطلقت تطبيق الزواج الإلكتروني، وسيتم تعميمها علي باقي الجمهورية”.
وأضاف أن “كل مأذون سوف يكون معه جهاز ” تابلت” بدلا من قسيمة الزواج المكتوبة يدويا”.
سيتم التوقيع على الجهاز من خلال بصمة الأصابع الإلكترونية.
أطلقت الوزارة خدمة الزواج الرقمي لتقليل ظاهرة زواج القاصرات، وللتحقق من أعمار الرجل والمرأة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد عقد أول قران بالبصمة.. معلومات عن “الزواج الإلكتروني”في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.