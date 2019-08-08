الاستمرار في حرب اليمن خطأ فادح ياهذا

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

من المزايدات الكبرى التى درج عليها انصار السعودية والمؤيدون لعدوانها على اليمن تمسكهم باستمرار بضرورة الدفاع عن مكة والمدينة وحماية المدينتين المقدستين من اى اخطار تتهددهما وقولهم ان الجميع سيقفون صفا واحدا للدفاع عن المقدسات .

لا احد من المسلمين يجد فى نفسه مجرد نية للهجوم على المدينتين المقدستين وتهديد امنهما وماتثيره السعودية ومناصروها من اكاذيب فى هذا الصدد ليست الا تبريرا لبربريتها ووحشيتها ضد المدنيين اليمنيين من جانب ومحاولات هروب مفضوحة من الفشل الذريع الذى منى به التحالف السعودى الامريكى فى اعادة الشرعية المدعاة وكسر صمود وهيبة الشعب اليمنى رغم تجهيزاته العالية وجاهزيته التامة وخوضه الحرب بميزانيات مفتوحة لاسقوف لها مع دعم سياسى واعلامى وامنى واستخباراتى وعسكرى كبير ، هذا الفشل المستمر فى الوصول الى نصر فى اليمن جعل السعودية وانصارها الى الهروب للامام والقول للناس – كل الناس – ان اهل اليمن يستهدفون مكة والمدينة ويعملون على مهاجمة المدينتين المقدستين وهى كذبة مفضوحة اطلقتها السعودية ورددها بعض المرتبطين بها جهلا منهم بحقيقة الامور وسذاجة منهم فى تقييم الاحداث او عمالة للسعودية وسعيا لكسب رضاها ونيل عطاياها او تحصيل منافع لهم وطمعا فى مال ال سعود الذى يمكن ان يناله كل من يهاجم محور المقاومة ويحاول تشويه صورته ونشر الاكاذيب بشانه ، ومن هؤلاء الذين اما انهم يهرفون بما لايعرفون او يدفعهم الخوف من السعودية او الطمع فى بريقها والحظوة بعطاياها من الاموال الحرام .

القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير الأستاذ محمد الصادق قال ان الأمن السعودي «خط أحمر»، وأن السودان سيقف مع المملكة «قاتلاً أو مقتولاً»، حال المساس بأمنها أو أي مخاطر تهدد سيادتها، بالاستناد إلى الحس الشعبي الذي يرفض أي تهديد لأمن المدينتين المقدستين «مكة المكرمة والمدينة المنورة».

وقال القيادي بالحزب الاتحادي الديموقراطي الموحد محمد الصادق بحسب «الشرق الأوسط» إن السودانيين يُكنّون تقديراً خاصاً للمملكة العربية السعودية، ويرفضون أي مساس بأمنها وسيادتها، منطلقين في ذلك من ارتباطهم الروحي بالأراضي المقدسة، وعلى وجه الخصوص «مكة المكرمة والمدينة المنورة».

وأوضح محمد الصادق أن حكومة الثورة، ستعمل على بناء علاقات متوازنة مع دول الإقليم بشكل عام، والإقليم العربي على وجه الخصوص». وقال: «لن يقف السودان متفرجاً على أشقائه في المملكة العربية السعودية، حال تم عليهم أي اعتداء».

انه كلام لاقيمة له فليس هناك احد قط ينوى الاعتداء على مكة والمدينة والحرب التى تدور ام تستهدف مكة والمدينة قط ، والمعلوم ان السعودية هى التى شنت العدوان الظالم على الشعب اليمنى ودمرت كل شيى فى هذا البلد وقتلت المدنيين الابرياء فى الاسواق والمدارس وصالات الاعراس والعزاء ولم ينج من ضرباتها الحاقدة الابرياء فى منازلهم حتى اذا مارس اليمنيون حقهم المشروع فى رد العدوان وقصفوا المواقع العسكرية والمراكز الحيوية السعودية جن جنون القوم الغير منصفين وكأنهم لايريدون ان يذوقوا الرد ، ومن هؤلاء الغير متصقين الاستاذ محمد الصادق القيادى فى الحزب الاتحادى الموحد الذى يتحدث باعتباره قياديا فى الحرية والتغيير .

والأغرب فى قول الرجل ان السودان سيقف مع المملكة «قاتلاً أو مقتولاً»، حال المساس بأمنها أو أي مخاطر تهدد سيادتها، بالاستناد إلى الحس الشعبي الذي يرفض الذي يرفض أي تهديد لأمن المدينتين المقدستين «مكة المكرمة والمدينة المنورة». ونسال هذا الرجل الا تستحى من كلامك ؟ كيف تقول ان السودان يقف مع السعودية قاتلا او مقتولا فلا ندرى كيف يستقيم هذا الكلام الباطل ، ونسال الرجل فى الاساس عن التفويض الذى يستند اليه فى قوله ان السودان يقف مع السعودية فمن الذى اعطاك حق التحدث باسم السودان والسودانيين ام انها الديكتاتورية المقيتة التى طردها الشعب الثائر بالباب تحاول العودة من الشباك ؟

انتبه لقولك يا استاذ محمد الصادق فلست مخولا بالتحدث نيابة عن شعبنا ولا تفويض لك لتعلن ان السودان مع السعودية فى حربها على اليمن فذاك قرار خاطئ اتخذه النظام البائد واحذر ان تسيروا على خطاه.