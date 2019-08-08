جو بايدن يتهم دونالد ترامب بـ”تأجيج سعير تفوّق العرق الأبيض”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اتّهم جو بايدن، أبرز مرشّحي الحزب الديموقراطي للانتخابات التمهيدية الرئاسية الأمريكية، الأربعاء الرئيس دونالد ترامب بأنّه “أجّج سعير تفوّق العرق الأبيض“، وذلك بعد حادثة إطلاق النّار في إل باسو.

واستخدم بايدن تعابير قاسية ضدّ الرئيس الجمهوري، وذلك خلال خطاب ألقاه في إطار حملته الانتخابيّة في بيرلينغتون بولاية أيوا، قائلاً إنّ ترامب “تبنّى علنًا ودون وازع، الاستراتيجيّة السياسيّة المتمثّلة بالكراهية والعنصريّة والقسمة”.

وندّد بايدن بالخطاب “السامّ” لترامب، قائلاً: “سواء بلغةٍ واضحة أو مشفّرة، أجّج هذا الرئيس سعير تفوّق العرق الأبيض في هذه البلاد”.

وأردف: “لدينا مشكلة مع هذا المَدّ المتصاعد لتفوّق العرق الأبيض في الولايات المتحدة، ولدينا رئيس يُشجعه”. القدس العربي المادة السابقة محمود عباس يؤكد لوفد من الكونغرس الأمريكي رفضه القاطع لقرارات ترامب المقالة القادمة رسمياً..السودان يقرر تسليم المتهم “ادم سوداكال” إلى الإمارات

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