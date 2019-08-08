الخارجية تسلم الدعوات لقادة الدول والمنظمات المشاركة في مراسم التوقيع النهائي…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزارة الخارجية في السودان تسليم عدد من الرؤساء والمنظمات الدولية الدعوات لحضور مراسم الاحتفال بالتوقيع النهائي للاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في 17 أغسطس الجاري.

ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية عن مصدر دبلوماسي قوله إن الدعوات شملت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي ورئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ووزير الدولة بالخارجية البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أليستر بيرت ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والصيني وانغ يي.

وأضاف أن الدعوات شملت أيضاً عدداً من الدول أبرزها الكويت والسعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وأوضح أن وزارة الخارجية شكلت لجنة للبروتوكول ومراسم الاحتفال، واستقبال الضيوف ومرافقيهم. المادة السابقة التغيير تختار حمدوك رئيساً للوزراء في الحكومة الانتقالية…. المقالة القادمة قيادي بالتغيير: يكشف عن مخطط انقلاب في عطلة العيد…..

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